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Активісти у Вінниці закликали губернатора зібрати більшість депутатів для сесії

Активісти у Вінниці закликали губернатора зібрати більшість депутатів для сесії

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Частина активістів зайшла до будівлі Вінницької облдержадміністрації та намагається проникнути у кабінет голови ОДА Валерія Коровія. Мітингувальники вимагають, аби губернатор зібрав більшість депутатів для роботи сесії, передає кореспондент УНН.

Спочатку до мітингувальників вийшов керівник обласної поліції Юрій Педос та закликав їх розблокувати дорогу, яку перекривають з 14-ї години. Активісти не погодилися та вимагають, аби голова обласної адміністрації зібрав більшість депутатів для проведення сесії.

Нагадаємо о 19-й годині депутати повторно реєструватимуться, щоб перевірити, чи є кворум для проведення сесії.

Раніше під приміщенням Вінницької обласної ради підпалили шини.

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