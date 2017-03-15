Активисты в Виннице призвали губернатора собрать большинство депутатов для сессии

Сначала к митингующим вышел руководитель областной полиции Юрий Педос и призвал их разблокировать дорогу, которую перекрывают с 14 часов. Активисты не согласились и требуют, чтобы глава областной администрации собрал большинство депутатов для проведения сессии.

Напомним в 19 часов депутаты будут повторно регистрироваться, чтобы проверить, есть ли кворум для проведения сессии.

Ранее под зданием Винницкого областного совета подожгли шины.