Активісти у центрі столиці розтрощили офіс банку, є затримані

Як повідомили активісти, правоохоронці намагались перешкодити діям учасників акції і затримали близько чотирьох осіб.

"Затримано трьох чи чотирьох осіб", - повідомили учасники.

Активісти скандуючи: "Ні - російським банкам!" почали рухатись у бік Майдану Незалежності.

Нагадаємо, раніше активісти розтрощили офіс на Великій Васильківській, який за їх словами, належить політику Віктору Медведчуку.