Активісти у центрі столиці розтрощили офіс банку, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Активісти, слідом за офісом на Великій Васильківській, розтрощили приміщення одного із столичних банків, передає кореспондент УНН.
Як повідомили активісти, правоохоронці намагались перешкодити діям учасників акції і затримали близько чотирьох осіб.
"Затримано трьох чи чотирьох осіб", - повідомили учасники.
Активісти скандуючи: "Ні - російським банкам!" почали рухатись у бік Майдану Незалежності.
Нагадаємо, раніше активісти розтрощили офіс на Великій Васильківській, який за їх словами, належить політику Віктору Медведчуку.