Активисты в центре столицы разбили офис банка, есть задержанные

Как сообщили активисты, правоохранители пытались воспрепятствовать действиям участников акции и задержали около четырех человек.

"Задержаны трое или четверо человек", - сообщили участники.

Активисты скандируя: "Нет - российским банкам!" начали двигаться в сторону Майдана Незалежности.

Напомним, ранее активисты разбили офис на Большой Васильковской, который по их словам, принадлежит политику Виктору Медведчуку.