Активисты в центре столицы разбили офис банка, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты, вслед за офисом на Большой Васильковской, разбили помещение одного из столичных банков, передает корреспондент УНН.
Как сообщили активисты, правоохранители пытались воспрепятствовать действиям участников акции и задержали около четырех человек.
"Задержаны трое или четверо человек", - сообщили участники.
Активисты скандируя: "Нет - российским банкам!" начали двигаться в сторону Майдана Незалежности.
Напомним, ранее активисты разбили офис на Большой Васильковской, который по их словам, принадлежит политику Виктору Медведчуку.