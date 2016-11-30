Активісти у Києві виступили проти скасування мораторію на експорт лісу-кругляку

У знак протесту активісти з Києва, Івано-Франківщини та Львівської області розпиляли та розрубали кілька дерев. Цим, за словами людей, вони продемонстрували, до чого призведе самовільна вирубка дерев та варварське знищення лісу.

Зазначимо, акція відбулася напередодні круглого столу “Мораторій на експорт лісу: результати та перспектива”, який відбудеться у конференц-залі Верховної Ради України.

Нагадаємо, 24 листопада президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Президент України Петро Порошенко пообіцяв законодавчим шляхом зупинити заборону на експорт української деревини до Євросоюзу. У відповідь на це ЄС готовий надати Україні останній транш фінансової допомоги у сумі 600 млн євро.

Як повідомляв УНН, зняття мораторію на експорт лісу-кругляка є однією з умов, які Євросоюз ставить для виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. На цьому, зокрема, наголошувала посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, яка днями відвідала із робочим візитом Закарпатську область. Вона зазначила, що Євросоюз та Австрія зокрема вважають закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді таким, що не відповідає правилам ВТО та положенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.