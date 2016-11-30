Активисты в Киеве выступили против отмены моратория на экспорт леса-кругляка

В знак протеста активисты из Киева, Ивано-Франковской и Львовской области распилили и разрубили несколько деревьев. Этим, по словам людей, они продемонстрировали, к чему приведет самовольная вырубка деревьев и варварское уничтожение леса.

Отметим, акция состоялась накануне круглого стола "Мораторий на экспорт леса: результаты и перспектива", который состоится в конференц-зале Верховной Рады Украины.

Напомним, 24 ноября президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко пообещал законодательным путем остановить запрет на экспорт украинской древесины в Евросоюз. В ответ на это ЕС готов предоставить Украине последний транш финансовой помощи в сумме 600 млн евро .

Как сообщал УНН, снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Это, в частности, отмечала посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, которая на днях посетила с рабочим визитом Закарпатскую область. Она отметила, что Евросоюз и Австрия в частности считают закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде таким, что не соответствует правилам ВТО и положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС .