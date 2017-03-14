Активісти у Києві піднялись до Михайлівського собору і закидали камінням вікна офісу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Активісти, які вирушили колоною із Майдану Незалежності, піднялись до Михайлівського собору і почали закидати камінням та петардами вікна одного із офісів, що розташований навпроти будівлі МЗС України, передає кореспондент УНН.
Біля стін Михайлівського собору вишикувались правоохоронці.
Активісти закидали будівлю камінням та петардами і нарікали, що вікна офісу броньовані.
Коли петарди та каміння закінчились, то активісти вирушили назад на Майдан Незалежності. Правоохоронці не намагалсиь їх зупинити.
Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.