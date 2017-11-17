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Активісти у балаклавах прийшли на концерт Райкіна в Одесі

Активісти у балаклавах прийшли на концерт Райкіна в Одесі

Київ • УНН

 • 26623 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі на концерт Костянтина Райкіна в Український театр прийшли активісти у балаклавах, передає кореспондент УНН.

Активісти зайшли до залу і заявили, що хочуть отримати відповідь від артиста Костянтина Райкіна на запитання: "Чий Крим?".

Проте глядачі зустріли активістів спротивом і аплодують, аби викликати артиста на сцену.

У свою чергу активісти наголошують, що Райкін у 2014 році підтримав анексію Криму.

"Ось такі ганблять Україну", - відказують у відповідь активістам глядачі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.

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