Активісти у балаклавах прийшли на концерт Райкіна в Одесі

Активісти зайшли до залу і заявили, що хочуть отримати відповідь від артиста Костянтина Райкіна на запитання: "Чий Крим?".

Проте глядачі зустріли активістів спротивом і аплодують, аби викликати артиста на сцену.

У свою чергу активісти наголошують, що Райкін у 2014 році підтримав анексію Криму.

"Ось такі ганблять Україну", - відказують у відповідь активістам глядачі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.