Активісти у балаклавах прийшли на концерт Райкіна в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі на концерт Костянтина Райкіна в Український театр прийшли активісти у балаклавах, передає кореспондент УНН.
Активісти зайшли до залу і заявили, що хочуть отримати відповідь від артиста Костянтина Райкіна на запитання: "Чий Крим?".
Проте глядачі зустріли активістів спротивом і аплодують, аби викликати артиста на сцену.
У свою чергу активісти наголошують, що Райкін у 2014 році підтримав анексію Криму.
"Ось такі ганблять Україну", - відказують у відповідь активістам глядачі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.