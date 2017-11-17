Активисты в балаклавах пришли на концерт Райкина в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Одессе на концерт Константина Райкина в Украинский театр пришли активисты в балаклавах, передает корреспондент УНН.
Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?".
Однако зрители встретили активистов сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену.
В свою очередь активисты отмечают, что Райкин в 2014 году поддержал аннексию Крыма.
"Вот такие порочат Украину", - отвечают в ответ активистам зрители.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".