Активисты в балаклавах пришли на концерт Райкина в Одессе

Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?".

Однако зрители встретили активистов сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену.

В свою очередь активисты отмечают, что Райкин в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

"Вот такие порочат Украину", - отвечают в ответ активистам зрители.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".