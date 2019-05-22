"Активісти" припинили блокування ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України після того, як так звані активісти припинили блокування установи, сьогодні працює в штатному режимі, продовжуючи проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. Про це УНН повідомили у прес-службі ВККСУ.
"Зранку, 22 травня 2019 року, засідання колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюються в штатному режимі. Блокування ВККСУ так званими активістами, яке тривало впродовж двох днів, сьогодні не відбувається", - зазначили у прес-службі.
У Комісії, як вказано, продовжується проведення кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
"Учора, 21 травня 2019 року, з особами, які блокували будівлю ВККСУ, а також з членами Комісії зустрівся голова РСУ Олег Ткачук. Він висловив стурбованість численними агресивними судовими атаками проти членів Комісії, а також вірогідно скоординованими атаками в інформаційному просторі, які не сприяють продовженню якісних змін, що проводить Україна за підтримки міжнародних партнерів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, під стінами ВККСУ зранку 20 травня і 21 травня так звані активісти блокували будівлю та обмежили доступ окремих членів Комісії до приміщення.