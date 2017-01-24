Активісти підпалили шини та частково заблокували рух на Житомирській трасі

Активісти наразі знаходяться на "Броварському пропускному пункті, на трасі Київ - Чернігів та КПП "Житомир".

"Заявляємо нашим чиновникам, поки що ця гума горить на КПП, наступного разу вона буде горіти біля Верховної Ради або під вашим домом. Для того, аби ви прийняли закон 5567", - зазначив у відеозверненні один із активістів.

Активісти вимагають голосування за законопроект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування) №5567.

Нагадаємо, аналогічні акції відбуваються на Броварській, Бориспільській та Одеській трасах.