Активисты подожгли шины и частично заблокировали движение на Житомирской трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли движение на въезд в Киев, возле Житомирской трассы, а также подожгли автомобильные шины, передает УНН со ссылкой на сообщество "Авто Евро Сила" в Facebook.
Активисты пока находятся на "Броварском пропускном пункте, на трассе Киев - Чернигов и КПП" Житомир ".
"Заявляем нашим чиновникам, пока эта резина горит на КПП, в следующий раз она будет гореть у Верховной Рады или под вашим домом. Для того, чтобы вы приняли закон 5567", - отметил в видеообращении один из активистов.
Активисты требуют голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования) №5567.
Напомним, аналогичные акции проходят на Броварской , Бориспольской и Одесской трассах .