Активисты подожгли шины и частично заблокировали движение на Житомирской трассе

Активисты пока находятся на "Броварском пропускном пункте, на трассе Киев - Чернигов и КПП" Житомир ".

"Заявляем нашим чиновникам, пока эта резина горит на КПП, в следующий раз она будет гореть у Верховной Рады или под вашим домом. Для того, чтобы вы приняли закон 5567", - отметил в видеообращении один из активистов.

Активисты требуют голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования) №5567.

Напомним, аналогичные акции проходят на Броварской , Бориспольской и Одесской трассах .