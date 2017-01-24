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Активисты подожгли шины и частично заблокировали движение на Житомирской трассе

Активисты подожгли шины и частично заблокировали движение на Житомирской трассе

Киев • УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли движение на въезд в Киев, возле Житомирской трассы, а также подожгли автомобильные шины, передает УНН со ссылкой на сообщество "Авто Евро Сила" в Facebook.

Активисты пока находятся на "Броварском пропускном пункте, на трассе Киев - Чернигов и КПП" Житомир ".

"Заявляем нашим чиновникам, пока эта резина горит на КПП, в следующий раз она будет гореть у Верховной Рады или под вашим домом. Для того, чтобы вы приняли закон 5567", - отметил в видеообращении один из активистов.

Активисты требуют голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования) №5567.

Напомним, аналогичные акции проходят на Броварской , Бориспольской и Одесской трассах .

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