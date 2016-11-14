Активісти під ВР вимагали незалежної “прослушки” для НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні близько 50 громадських активістів вимагали від парламенту дати НАБУ право самостійної “прослушки”, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦПК.
Як зазначається, серед присутніх були представники “Центру протидії корупції”, “Реанімаційного пакету реформ” та Автомайдану.
"Щоб переконати спікера Верховної Ради Андрія Парубія та голів парламентських фракцій розглянути на поточному сесійному тижні законопроект №4812 – “про прослушку” для Антикорупційного Бюро, активісти прийшли під Верховної Ради та грюкати телефонними трубками під час погоджувальної ради", - йдеться у повідомленні.