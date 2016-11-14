Активисты под ВР требовали независимой "прослушки" для НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня около 50 общественных активистов требовали от парламента дать НАБУ право самостоятельной "прослушки", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦПК.
Как отмечается, среди присутствующих были представители "Центра противодействия коррупции", "Реанимационного пакета реформ" и Автомайдана.
"Чтобы убедить спикера Верховной Рады Андрея Парубия и глав парламентских фракций рассмотреть на текущей пленарной неделе законопроект №4812 - "о прослушке" для Антикоррупционного Бюро, активисты пришли под Верховную Раду и стучать телефонными трубками во время согласительного совета", - говорится в сообщении.