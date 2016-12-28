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Активісти Одеси викинули квіти у смітник біля Російського консульства

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Представники “Правого сектора” Одеси біля будівлі Генерального консульства Росії викинули у сміттєвий бак квіти і свічки в пам’ять про загиблих в авіакатастрофі Ту-154 Міноборони РФ. Про це вони написали на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Учасники акції прибрали квіти, записки загиблим в авіакатастрофі і російські прапори з території прилеглої до консульства, залишивши свої послання росіянам.

"Цинічно? Можливо. Але у цей буремний час сентименти не можуть бути доречними!" - заявили представники "Правого сектора".

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини.

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