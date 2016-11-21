Активісти на вул. Велика Васильківська побили вікна столичного офісу та запалили фаєри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Активісти, які рушили колоною із Майдану Незалежності у Києві, побили вікна та розтрощили вхід до столичного офісу на вулиці Велика Васильківська, 23 б, передає кореспондент УНН.
Активісти вигукували різноманітні гасла, палили фаєри, а потім почали бити вікна офісу, який, за їх словами належить політику Віктору Медведчуку.
Учасники акції розтрощили вхід до офісу, а згодом кинули кілька фаєрів у розбиті вікна.
Кілька осіб зайшли до приміщення та почали викидати речі.
Згодом до місця події прибула машина рятувальників, які зайшли до будівлі і загасили вогонь.