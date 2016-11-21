Активісти на вул. Велика Васильківська побили вікна столичного офісу та запалили фаєри

Активісти вигукували різноманітні гасла, палили фаєри, а потім почали бити вікна офісу, який, за їх словами належить політику Віктору Медведчуку.

Учасники акції розтрощили вхід до офісу, а згодом кинули кілька фаєрів у розбиті вікна.

Кілька осіб зайшли до приміщення та почали викидати речі.

Згодом до місця події прибула машина рятувальників, які зайшли до будівлі і загасили вогонь.