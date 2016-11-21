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Активисты на ул. Большая Васильковская побили окна столичного офиса и зажгли файеры

Киев • УНН

 • 7224 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты, которые двинулись колонной с Майдана Незалежности в Киеве, разбили окна и разгромили вход в столичный офис на улице Большая Васильковская, 23 б, передает корреспондент УНН.

Активисты на ул. Большая Васильковская побили окна столичного офиса и зажгли файеры

Активисты выкрикивали различные лозунги, жгли файеры, а потом начали бить окна офиса, который, по их словам принадлежит политику Виктору Медведчуку.

Участники акции разбили вход в офис, а потом бросили несколько файеров в разбитые окна.

Несколько человек зашли в помещение и начали выбрасывать вещи.

Впоследствии к месту происшествия прибыла машина спасателей, которые зашли в здание и потушили огонь.

Украинские Национальные Новости

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