Активисты на ул. Большая Васильковская побили окна столичного офиса и зажгли файеры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты, которые двинулись колонной с Майдана Незалежности в Киеве, разбили окна и разгромили вход в столичный офис на улице Большая Васильковская, 23 б, передает корреспондент УНН.
Активисты выкрикивали различные лозунги, жгли файеры, а потом начали бить окна офиса, который, по их словам принадлежит политику Виктору Медведчуку.
Участники акции разбили вход в офис, а потом бросили несколько файеров в разбитые окна.
Несколько человек зашли в помещение и начали выбрасывать вещи.
Впоследствии к месту происшествия прибыла машина спасателей, которые зашли в здание и потушили огонь.