Активісти на Майдані збираються на акцію протесту “Ні - капітуляції”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності збираються активісти, які виступають проти підписання формули Штайнмайєра, передає кореспондент УНН.
Так, на головній площі столиці станом на 19:00 починають збиратися активісти, які під гаслом “Ні-капітуляції” протестують проти підписання формули Штайнмайєра.
Відзначимо, що наразі на Майдані зібралось близько тисячі активістів.
Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.