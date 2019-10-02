Активисты на Майдане собираются на акцию протеста "Нет - капитуляции"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Киеве на Майдане Независимости собираются активисты, выступающие против подписания формулы Штайнмайера, передает корреспондент УНН.
Так, на главной площади столицы по состоянию на 19:00 начинают собираться активисты, которые под лозунгом "Нет-капитуляции" протестуют против подписания формулы Штайнмайера.
Отметим, что сейчас на Майдане собралось около тысячи активистов.
Напомним, 1 октября во Офисом Президента на акцию протеста собрались сотни людей, в частности, представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".
Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.