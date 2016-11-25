Активісти 29 листопада влаштують у Києві смолоскипно-файєрну ходу до МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Активісти ВГО "Коаліція Учасників Помаранчевої Революції" проведуть 29 листопада о 19.00 смолоскипно-файєрну ходу до МВС України, передає УНН із посиланням на прес-службу організації.
Як повідомили у прес-службі, активісти вимагають: “Від МВС: оприлюднити результати службового розслідування; нарешті звільнити і припинити поновлювати на службі осіб, причетних до злочинів проти Майдану. Особисто від міністра Авакова: офіційно дати пояснення щодо заяви про причетність до розгону Майдану Сергія Льовочкіна”.
Організатор Маршу ВГО “Коаліція Учасників Помаранчевої Революції” закликала усіх учасників Євромайдану та інших небайдужих громадян зібратися 29 листопада о 19.00 біля Стели Незалежності приєднатися до заходу та взяти участь у смолоскипній ході до МВС.
У прес-службі організації також відзначили, що наступного дня, 30 листопада о 12.00 активісти з наметами візьмуть в облогу Генпрокуратуру.
“Від Генпрокуратури активісти вимагають: притягнути до відповідальності осіб, які зумисне або через недбалість затягували розслідування і тим самим дали можливість злочинцям уникнути відповідальності. За розгін мирного зібрання громадян на Майдані притягнути за ст.340 Кримінального кодексу УСІХ співробітників підрозділу „Беркут“ як службових осіб”, — йдеться у повідомленні.