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Активисты 29 ноября устроят в Киеве факельно-файерное шествие до МВД

Киев • УНН

 • 9358 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Активисты ВОО "Коалиция Участников Оранжевой Революции" проведут 29 ноября в 19:00 факельно-файерное шествие до МВД Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

Активисты 29 ноября устроят в Киеве факельно-файерное шествие до МВД

Как сообщили в пресс-службе, активисты требуют: "От МВД: обнародовать результаты служебного расследования; наконец освободить и прекратить возобновлять на службе лиц, причастных к преступлениям против Майдана. Лично от министра А.Авакова: официально дать объяснения относительно заявления о причастности к разгону Майдана Сергея Левочкина".

Организатор Марша ВОО "Коалиция Участников Оранжевой Революции" призвала всех участников Евромайдана и других неравнодушных граждан собраться 29 ноября в 19:00 у Стелы независимости присоединиться к мероприятию и принять участие в факельном шествии до МВД.

В пресс-службе организации также отметили, что на следующий день, 30 ноября в 12:00 активисты с палатками возьмут в осаду Генпрокуратуру.

"От Генпрокуратуры активисты требуют привлечь к ответственности лиц, которые умышленно или по неосторожности затягивали расследование и тем самым дали возможность преступникам избежать ответственности. За разгон мирного собрания граждан на Майдане привлечь по ст.340 Уголовного кодекса всех сотрудников подразделения "Беркут" как должностных лиц", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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