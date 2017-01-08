Активіста І.Дадіна етапували в колонію в Алтайському краї

У неділю І.Дадін подзвонив своїй дружині Анастасії Зотовій і розповів про те, як його етапували до виправної установи. Він зазначив, що під час етапування з ним добре поводилися, але він побоюється нових тортур проти в’язнів у колонії в Карелії після його від’їзду.

Нагадаємо, І.Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.