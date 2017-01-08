Активиста И.Дадина этапировали в колонию в Алтайском крае

В воскресенье И.Дадин позвонил своей жене Анастасии Зотовой и рассказал о том, как его этапировали в исправительное учреждение. Он отметил, что во время этапирования с ним хорошо обращались, но он опасается новых пыток против заключенных в колонии в Карелии после его отъезда.

Напомним, И.Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.