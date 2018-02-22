Активи НБУ сягнули трильйона гривень

Як зазначається, станом на початок 2018 року активи НБУ у вигляді коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах становили 25,17 млрд грн (на 50,6% менше, ніж на 1 січня 2017 року), цінних паперів нерезидентів - 414,45 млрд грн (на 50,5% більше, ніж на 1 січня 2017 року), кредитів банкам та іншим позичальникам - 32,47 млрд грн (на 8,4% менше, ніж на 1 січня 2017 року), внутрішнього держборгу - майже 1,93 млрд грн (на 2,8% менше, ніж на 1 січня 2017 року), внесків в рахунок квоти МВФ - майже 80,42 млрд грн (на майже 9,4% більше, ніж на 1 січня 2017 року).

При цьому зобов'язання НБУ сягнули 817,59 млрд грн, за рік зрісши на 3,1%.

Вказано, що зобов'язання НБУ у вигляді банкнот і монет в обігу сягнули 361,54 млрд грн (на 6% більше, ніж на 1 січня 2017 року), зобов'язань перед МВФ, крім тих, що стосуються внеску за квотою - майже 206,25 млрд грн (на 21,5% більше, ніж на 1 січня 2017 року), боргових зобов'язань на користь МВФ зі сплати внеску за квотою - 80,41 млрд грн (на 9,3% більше, ніж на 1 січня 2017 року).

Також вказано, що власний капітал НБУ зріс до 208,5 млрд грн - на 41,2% більше, ніж на 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, збитки банківського сектору минулого року становили 24,4 млрд грн.