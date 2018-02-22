Активы НБУ достигли триллиона гривен

Как отмечается, по состоянию на начало 2018 года активы НБУ в виде средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах составляли 25,17 млрд грн (на 50,6% меньше, чем на 1 января 2017 года), ценных бумаг нерезидентов - 414,45 млрд грн (на 50,5% больше, чем на 1 января 2017 года), кредитов банкам и другим заемщикам - 32,47 млрд грн (на 8,4% меньше, чем на 1 января 2017 года), внутреннего госдолга - около 1,93 млрд грн (на 2,8% меньше, чем на 1 января 2017 года), взносов в счет квоты МВФ - почти 80,42 млрд грн (почти 9,4% больше, чем на 1 января 2017 года).

При этом обязательства НБУ достигли 817,59 млрд грн, за год увеличившись на 3,1%.

Указано, что обязательства НБУ в виде банкнот и монет в обращении достигли 361,54 млрд грн (на 6% больше, чем на 1 января 2017 года), обязательств перед МВФ, кроме тех, которые касаются взноса по квоте - почти 206,25 млрд грн (на 21,5% больше, чем на 1 января 2017 года), долговых обязательств в пользу МВФ по уплате взноса по квоте - 80,41 млрд грн (на 9,3% больше, чем на 1 января 2017 года).

Также указано, что собственный капитал НБУ вырос до 208,5 млрд грн - на 41,2% больше, чем на 1 января 2017 года.

Напомним, убытки банковского сектора в прошлом году составили 24,4 млрд грн.