Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що арештовано активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко у металургійному гіганті України - Запорізький завод феросплавів - на понад 1 млрд грн, передає УНН.
Цитата
"За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії", - повідомили у СБУ.
Деталі
Запорізький завод феросплавів, як вказано, є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.
Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави, зазначають у СБУ.
Нагадаємо
Раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.
Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань, нагадали у СБУ.
У лютому цього року слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).