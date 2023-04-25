Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины на более 1 млрд грн арестовали - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что арестованы активы жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко в металлургическом гиганте Украины - Запорожский завод ферросплавов - на более 1 млрд грн, передает УНН.
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"По материалам Службы безопасности суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании", - сообщили в СБУ.
Детали
Запорожский завод ферросплавов, как указано, является монопольным производителем металлического марганца в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.
Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства, отмечают в СБУ.
Напомним
Ранее было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд грн.
Мероприятия проводили в рамках уголовного производства по подозрению жены Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок, напомнили в СБУ.
В феврале этого года следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).