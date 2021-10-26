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Академії “Динамо” та “Шахтаря” увійшли до числа найкращих у світі

Київ • УНН

 • 14606 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українські клуби потрапили до числа найкращих футбольних академій за кількістю вихованців у лігах Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Академії “Динамо” та “Шахтаря” увійшли до числа найкращих у світі

Деталі

І “Шахтар”, і “Динамо” потрапили до п’ятірки кращих даної генерації. Ці результати виплавають із нового “Тижневого звіту” Міжнародного центру спортивних досліджень.

У цьому списку друге місце посів “Шахтар”, а четверте — “Динамо”: донеччани підготували 75 таких гравців, кияни — 70.

Зазначимо, що українські клуби випередили мадридський “Реал” (62) і “Барселону” (57).

Доповнення

Лідером рейтингу опинився ФК “Аякс” (81).

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