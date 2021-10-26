Академии "Динамо" и "Шахтера" вошли в число лучших в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские клубы попали в число лучших футбольных академий по количеству питомцев в лигах Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
И “Шахтер”, и “Динамо” попали в пятерку лучших данной генерации. Эти результаты выплавляются из нового “Недельного отчета” Международного центра спортивных исследований.
В этом списке второе место занял “Шахтер”, а четвертое — “Динамо”: дончане подготовили 75 таких игроков, киевляне — 70.
Отметим, что украинские клубы опередили мадридский “Реал” (62) и “Барселону” (57).
Дополнение
Лидером рейтинга оказался ФК “Аякс” (81).