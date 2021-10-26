Академии "Динамо" и "Шахтера" вошли в число лучших в мире

Детали

И “Шахтер”, и “Динамо” попали в пятерку лучших данной генерации. Эти результаты выплавляются из нового “Недельного отчета” Международного центра спортивных исследований.

В этом списке второе место занял “Шахтер”, а четвертое — “Динамо”: дончане подготовили 75 таких игроков, киевляне — 70.

Отметим, что украинские клубы опередили мадридский “Реал” (62) и “Барселону” (57).

Дополнение

Лидером рейтинга оказался ФК “Аякс” (81).