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Академія меднаук віддала 2,6 млн грн підозрюваній в розкраданнях бюджету фармкомпанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березень. УНН. Кримінальне провадження за фактом розкрадань коштів з держбюджету не заважає фармкомпанії “Амаркорд” та далі вигравати великі держтендери. На цей раз вона отримала 2,6 млн грн від Науково-практичного Центру Ендовоскулярні нейрорентгенохірургії Національної академії меднаук, повідомляє УНН з посиланням на аналітичний портал Prozorro.

Йдеться про 2,6 млн грн бюджетних коштів. Трохи раніше “Амаркорд” дісталося відразу два тендери Вінницької лікарні.

Всього з початку року компанія отримала з бюджету вже 3,1 млн грн. Паралельно “Амаркорд” підозрюють в розкраданні близько 100 млн грн з бюджету, які виведені в офшори.

Відзначимо, що крім “Амаркорд” слідство підозрює в скоєнні злочинів і службових осіб медичних установ, які допомагають фармкомпанії вигравати ці тендери.

А ось Міністерство охорони здоров’я розводить руками і каже, що зупинити розкрадання бюджетних коштів у підконтрольних медустанов — не може. Вказує на те, що всі процедури закупівлі здійснюються за законом “Про державні закупівлі”.

З відповіді МОЗ — заступника міністра Андрія Семиволоса на запит УНН також випливає те, що держорган навряд чи в курсі про цю схему “зливання” бюджету, тому толком прокоментувати ситуацію не зміг, так само як і не зміг повідомити про плановані заходи щодо запобігання подальшого розкрадання .

Нагадаємо, “Амаркорд” викрили на штучному завищенні цін на тендерах. Фармакологічна компанія підробляла інвойси свого партнера — відомої американської компанії Boston Scientific і таким чином заробляла на українському бюджеті. Протягом 5 років заробіток компанії склав близько 200 млн грн, що майже вдвічі перевищує реальну вартість поставленої нею продукції.

Про те, як довгі роки “Амаркорд” вдавалося обманювати американську Boston Scientific і заробляти надприбутки на бюджетних тендерах, читайте тут.

“Амаркорд”, відзначимо, належить родичам колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза.

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