Академія меднаук віддала 2,6 млн грн підозрюваній в розкраданнях бюджету фармкомпанії

КИЇВ. 13 березень. УНН. Кримінальне провадження за фактом розкрадань коштів з держбюджету не заважає фармкомпанії “Амаркорд” та далі вигравати великі держтендери. На цей раз вона отримала 2,6 млн грн від Науково-практичного Центру Ендовоскулярні нейрорентгенохірургії Національної академії меднаук, повідомляє УНН з посиланням на аналітичний портал Prozorro.