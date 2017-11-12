Агуеро приніс перемогу Аргентині у спарингу над Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Збірні Росії та Аргентини провели першу зустріч на стадіоні "Лужники" після його ремонту перед чемпіонатом світу з футболу 2018 року, інформує УНН.
Аргентина, як і в матчах кваліфікації Мундіалю, створила чимало моментів, але змогла реалізувати лише один в самій кінцівці зустрічі. Воротар Ігор Акінфєєв впорався з першою спробою Серхіо Агуеро, який отримав передачу низом від партнера з флангу.
На добиванні форвард виявився першим, головою переправивши м'яч у порожні ворота.
Примітно, що вперше був задіяний офіційний м'яч ЧС-2018 – "Telstar 18".
Додамо, що у наступній контрольній грі 14-го листопада, Аргентині протистоятиме Нігерія.