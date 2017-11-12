Агуеро приніс перемогу Аргентині у спарингу над Росією

Аргентина, як і в матчах кваліфікації Мундіалю, створила чимало моментів, але змогла реалізувати лише один в самій кінцівці зустрічі. Воротар Ігор Акінфєєв впорався з першою спробою Серхіо Агуеро, який отримав передачу низом від партнера з флангу.

На добиванні форвард виявився першим, головою переправивши м'яч у порожні ворота.

Примітно, що вперше був задіяний офіційний м'яч ЧС-2018 – "Telstar 18".

Додамо, що у наступній контрольній грі 14-го листопада, Аргентині протистоятиме Нігерія.