Агуэро принес победу Аргентине в спарринге над Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сборные России и Аргентины провели первую встречу на стадионе "Лужники" после его ремонта перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, информирует УНН.
Аргентина, как и в матчах квалификации Мундиаля, создала немало моментов, но смогла реализовать лишь один в самой концовке встречи. Вратарь Игорь Акинфеев справился с первой попыткой Серхио Агуэро, который получил передачу низом от партнера с фланга.
На добивании форвард оказался первым, головой переправив мяч в пустые ворота.
Примечательно, что впервые был задействован официальный мяч ЧМ-2018 - "Telstar 18".
Добавим, что в следующей контрольной игре 14-го ноября, в Аргентине противостоять Нигерия.