Агуэро принес победу Аргентине в спарринге над Россией

Аргентина, как и в матчах квалификации Мундиаля, создала немало моментов, но смогла реализовать лишь один в самой концовке встречи. Вратарь Игорь Акинфеев справился с первой попыткой Серхио Агуэро, который получил передачу низом от партнера с фланга.

На добивании форвард оказался первым, головой переправив мяч в пустые ворота.

Примечательно, что впервые был задействован официальный мяч ЧМ-2018 - "Telstar 18".

Добавим, что в следующей контрольной игре 14-го ноября, в Аргентине противостоять Нигерия.