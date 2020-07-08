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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 127387 перегляди

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Агрохолдинг МХП проведе Дні донора

Агрохолдинг МХП проведе Дні донора

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН.  Протягом липня на кожному із підприємств групи МХП пройдуть Дні донора. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook, передає УНН.

Дні донора проходитимуть із суворим дотримання усіх заходів безпеки. Долучитися до ініціативи можуть усі бажаючі, які не мають медичних протипоказань.

Такий варіант корпоративного волонтерства у МХП впроваджують вперше. У майбутньому компанія буде проводити Дні донора на постійній основі - кожні півроку.

"Адже донорство не лише рятує життя, а й здатне принести користь тому, хто зважився здати кров", - кажуть у МХП.

Ідею вже протестували на Старинській птахофабриці, 64 співробітники якої здали 28 літрів крові.

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