Агрохолдинг МХП проведе Дні донора
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Протягом липня на кожному із підприємств групи МХП пройдуть Дні донора. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook, передає УНН.
Дні донора проходитимуть із суворим дотримання усіх заходів безпеки. Долучитися до ініціативи можуть усі бажаючі, які не мають медичних протипоказань.
Такий варіант корпоративного волонтерства у МХП впроваджують вперше. У майбутньому компанія буде проводити Дні донора на постійній основі - кожні півроку.
"Адже донорство не лише рятує життя, а й здатне принести користь тому, хто зважився здати кров", - кажуть у МХП.
Ідею вже протестували на Старинській птахофабриці, 64 співробітники якої здали 28 літрів крові.