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Агродотації від держави отримали навіть іноземці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України цього року внесли не лише вітчизняні виробники, а й іноземні, повідомляє УНН.

Агродотації від держави отримали навіть іноземці

На сайті Міністерства агрополітики зазначено, що одним з одержувачів дотацій цього року стало черкаське підприємство "Кищенці", яке належить голландському бізнесменові Корнелісу Хузінхе.

У своїх інтерв'ю іноземець розповідав, що приїхав на Черкащину в далекому 2001 році в складі невеликої європейської делегації. Те, що тоді побачили інвестори, шокувало їх. Підприємства були запущені, а родючі землі простоювали.

І незважаючи на всі мінуси, Корнеліс Хузінх вирішив залишитися в Україні і розвивати українське село.

У цьому році він реконструював і ввів в експлуатацію майже 3 тис. квадратних метрів молочної ферми. Там планує утримувати 4,4 тис. тварин.

Загальний обсяг його інвестицій в галузь сягнув 78 млн грн.

"1 листопада 2018 року "Кищенці" отримало компенсацію з державного бюджету обсягом 23 млн 394 тис. грн (30% від загальної суми інвестицій)", - повідомили УНН у компанії.

Нагадаємо, молочно-виробничий комплекс "Катеринославський" - найбільший в Україні розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss" - отримав цього року державні дотації обсягом 2,1 млн грн.

Ним введено в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців. Загальний обсяг інвестицій в нове "житло" для тварин становив понад 7 млн грн.

У межах держпрограми підтримки галузі тваринництва дотації отримала також Вінницька птахофабрика (МХП) за будівництво другої лінії виробництва курятини та удосконалення птахокомплексу до рівня найбільшого в світі. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Вінницькою птахофабрикою в аграрну галузь - понад 2 млрд грн.

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