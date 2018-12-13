Агродотации от государства получили даже иностранцы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82547 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 185052 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145218 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209654 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254608 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214223 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246838 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208400 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488877 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241483 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10563 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 8278 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7798 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 6356 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 6052 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266527 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242477 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327941 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488875 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580226 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33607 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209648 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79792 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76215 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81737 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Агродотации от государства получили даже иностранцы

Киев • УНН

 • 6911 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Украины в этом году внесли не только отечественные производители, но и иностранные, сообщает УНН.

Агродотации от государства получили даже иностранцы

На сайте Министерства агрополитики указано, что одним из получателей дотаций в этом году стало черкасское предприятие “Кишенцы”, которое принадлежит голландскому бизнесмену Корнелису Хузинхе.

В своих интервью иностранец рассказывал, что приехал в Черкасскую область в далеком 2001 году в составе небольшой европейской делегации. То, что тогда увидели инвесторы, повергло их в шок. Предприятия были запущены, а плодородные земли простаивали.

И несмотря на все минусы, Корнелис Хузинх решил остаться в Украине и развивать украинское село.

В этом году он реконструировал и ввел в эксплуатацию почти 3 тыс. квадратных метров молочной фермы. Там планирует содержать 4,4 тыс. животных.

Общий обьем его инвестиций в отрасль составил 78 млн грн.

“1 ноября 2018 года "Кишенцы“ получило компенсацию с государственного бюджета в размере 23 млн 394 тыс. грн (30% от общей суммы инвестиций)”, — сообщили УНН в компании.

Напомним, молочно-производственный комплекс “Екатеринославский” - крупнейший в Украине питомник коров австрийской селекции “Brown Swiss” - получил в этом году государственные дотации в размере 2,1 млн грн.

Им введено в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трехкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев. Общий объем инвестиций в новое “жилье” для животных составил более 7 млн грн.

В рамках госпрограммы поддержки отрасли животноводства дотации получила также Винницкая птицефабрика (МХП) за строительство второй линии производства курятины и усовершенствования птицекомплекса до уровня крупнейшего в мире. Общий объем инвестиций, вложенных Винницкой птицефабрикой в аграрную отрасль — более 2 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63