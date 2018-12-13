Агродотации от государства получили даже иностранцы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Украины в этом году внесли не только отечественные производители, но и иностранные, сообщает УНН.
На сайте Министерства агрополитики указано, что одним из получателей дотаций в этом году стало черкасское предприятие “Кишенцы”, которое принадлежит голландскому бизнесмену Корнелису Хузинхе.
В своих интервью иностранец рассказывал, что приехал в Черкасскую область в далеком 2001 году в составе небольшой европейской делегации. То, что тогда увидели инвесторы, повергло их в шок. Предприятия были запущены, а плодородные земли простаивали.
И несмотря на все минусы, Корнелис Хузинх решил остаться в Украине и развивать украинское село.
В этом году он реконструировал и ввел в эксплуатацию почти 3 тыс. квадратных метров молочной фермы. Там планирует содержать 4,4 тыс. животных.
Общий обьем его инвестиций в отрасль составил 78 млн грн.
“1 ноября 2018 года "Кишенцы“ получило компенсацию с государственного бюджета в размере 23 млн 394 тыс. грн (30% от общей суммы инвестиций)”, — сообщили УНН в компании.
Напомним, молочно-производственный комплекс “Екатеринославский” - крупнейший в Украине питомник коров австрийской селекции “Brown Swiss” - получил в этом году государственные дотации в размере 2,1 млн грн.
Им введено в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трехкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев. Общий объем инвестиций в новое “жилье” для животных составил более 7 млн грн.
В рамках госпрограммы поддержки отрасли животноводства дотации получила также Винницкая птицефабрика (МХП) за строительство второй линии производства курятины и усовершенствования птицекомплекса до уровня крупнейшего в мире. Общий объем инвестиций, вложенных Винницкой птицефабрикой в аграрную отрасль — более 2 млрд грн.