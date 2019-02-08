Агресія РФ проти України почалася задовго до 2014 року - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Агресія Російської Федерації проти України почалася задовго до 2014 року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час ХХ Всеукраїнського рейтингу "Книжка року", передає УНН.
“Я стверджую, що агресія Росії проти України почалася задовго до 2014 року — з захоплення нашого телебачення, захоплення нашого радіо, захоплення книговидання та книго розповсюдження, які майже цілком і повністю були поставлені на службу так званому "рускому міру”, — зазначив Порошенко.
Він додав, що відповіддю України став український контент, що зараз вже домінує на українському радіо і розширює свій простір на українському телебаченні.
Нагадаємо, на виробництво українського кіно у 2018 році витратили майже 480 млн грн.