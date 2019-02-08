Агрессия РФ против Украины началась задолго до 2014 года - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Агрессия Российской Федерации против Украины началась задолго до 2014 года. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ХХ Всеукраинского рейтинга "Книга года", передает УНН.
"Я утверждаю, что агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года - с целью захвата нашего телевидения, захвата нашего радио, захвата книгоиздания и книгораспространения, которые почти целиком и полностью были поставлены на службу так называемому "русскому меру", - отметил Порошенко.
Он добавил, что ответом Украины стал украинский контент, который сейчас уже доминирует на украинском радио и расширяет свое пространство на украинском телевидении.
Напомним, на производство украинского кино в 2018 году потратили почти 480 млн грн.