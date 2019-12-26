Аграрний комітет сьогодні збереться на засідання щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики сьогодні, 26 грудня, збереться на засідання щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, о 16:00 комітет ВР з питань аграрної та земельної політики збереться на засідання щодо ринку землі.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Раніше повідомлялося в УНН, що загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.