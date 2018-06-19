Аграрна рада відреагувала на розслідування американців про політичну корупцію в українському АПК

ukru
08:24 • 34673 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 80081 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 141899 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 121496 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 164342 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 119608 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 127661 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165515 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190726 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306642 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
59 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 51696 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 38139 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 59222 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 57246 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 62106 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 34708 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 62106 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 59222 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 164357 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 181186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 3412 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 48420 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 61434 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 64985 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 62623 перегляди
Актуальне
Аграрна рада відреагувала на розслідування американців про політичну корупцію в українському АПК

Аграрна рада відреагувала на розслідування американців про політичну корупцію в українському АПК

Київ • УНН

 • 9167 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Боротьба з політичною корупцією в Україні просувається вкрай повільно. Про це в коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Михайло Соколов, коментуючи розслідування американського порталу Wics24 про політичну корупцію в українському агропромисловому секторі.

"Свого часу нам як виборцям обіцяли відкриті списки. Це, і правда, єдине, що нам може допомогти в боротьбі з політичною корупцією. Але, на жаль, відповідний законопроект прийнятий лише в першому читанні. І, на скільки я розумію, бажання його ухвалити до другому, принаймні так, щоб він подіяв вже в найближчі вибори, немає", - пояснив експерт.

Відсутність відкритих списків призводить до того, що серед депутатів числяться комерсанти, які замість служіння громадській справі прислужують собі, пояснив Соколов. Так сталося з народним депутатом Віталієм Хомутинніком, чиї інтереси пішли в розріз з інтересами простих фермерів, нагадав експерт.

"Українські аграрії мають, м'яко кажучи, не зовсім дружні відносини з компанією "Кернел". Справа в тому, що "Кернел" продовжує намагатися перекласти доходи фермерів у свою кишеню.

Згадаймо, як приклад, ситуацію з соєвими поправками, прийняття яких було можливим, в тому числі за рахунок того, що у компанії "Кернел" є відповідні можливості впливу на парламент і на прийняття потрібних рішень. У контексті соєвих поправок, до речі, ми навіть зверталися до ЄБРР. Інформували їх і просили призупинити фінансування компанії. Виключно тому, що ця ситуація є по суті прикладом політичної корупції в українському АПК", - пояснив експерт.

Нагадаємо, автор дослідження і головний редактор сайту Wisc24 Роберт Льюїс пише, що проаналізував політику МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших міжнародних фінансових інститутів в Україні і як приклад розглянув ситуацію в українському агросекторі. На його думку, український агросектор - це типовий приклад зрощування влади з бізнесом. Він зокрема згадав народного депутата від партії "Відродження" Віталія Хомутинніка, який за сумісництвом є бенефіціаром найбільшого агрохолдингу "Кернел", має приватний літак і яхту.

Компанія нардепа "Кернел" - лідер за обсягом відшкодування ПДВ з бюджету країни, при тому, що проти неї відкриті десятки кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

"У грудні 2017 року Державна податкова служба України виявила злочинний переказ грошей за кордон з Kernel Holding. Як з'ясувалося в розслідуванні, схема була навмисно організована, щоб уникнути заборони Національного банку України на виведення іноземної валюти за кордон. Схоже, що Kernel збирається регулярно давати нові інформаційні приводи для українських ЗМІ", - пише американський Wisc24.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29