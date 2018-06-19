Аграрна рада відреагувала на розслідування американців про політичну корупцію в українському АПК

"Свого часу нам як виборцям обіцяли відкриті списки. Це, і правда, єдине, що нам може допомогти в боротьбі з політичною корупцією. Але, на жаль, відповідний законопроект прийнятий лише в першому читанні. І, на скільки я розумію, бажання його ухвалити до другому, принаймні так, щоб він подіяв вже в найближчі вибори, немає", - пояснив експерт.

Відсутність відкритих списків призводить до того, що серед депутатів числяться комерсанти, які замість служіння громадській справі прислужують собі, пояснив Соколов. Так сталося з народним депутатом Віталієм Хомутинніком, чиї інтереси пішли в розріз з інтересами простих фермерів, нагадав експерт.

"Українські аграрії мають, м'яко кажучи, не зовсім дружні відносини з компанією "Кернел". Справа в тому, що "Кернел" продовжує намагатися перекласти доходи фермерів у свою кишеню.

Згадаймо, як приклад, ситуацію з соєвими поправками, прийняття яких було можливим, в тому числі за рахунок того, що у компанії "Кернел" є відповідні можливості впливу на парламент і на прийняття потрібних рішень. У контексті соєвих поправок, до речі, ми навіть зверталися до ЄБРР. Інформували їх і просили призупинити фінансування компанії. Виключно тому, що ця ситуація є по суті прикладом політичної корупції в українському АПК", - пояснив експерт.

Нагадаємо, автор дослідження і головний редактор сайту Wisc24 Роберт Льюїс пише, що проаналізував політику МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших міжнародних фінансових інститутів в Україні і як приклад розглянув ситуацію в українському агросекторі. На його думку, український агросектор - це типовий приклад зрощування влади з бізнесом. Він зокрема згадав народного депутата від партії "Відродження" Віталія Хомутинніка, який за сумісництвом є бенефіціаром найбільшого агрохолдингу "Кернел", має приватний літак і яхту.

Компанія нардепа "Кернел" - лідер за обсягом відшкодування ПДВ з бюджету країни, при тому, що проти неї відкриті десятки кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

"У грудні 2017 року Державна податкова служба України виявила злочинний переказ грошей за кордон з Kernel Holding. Як з'ясувалося в розслідуванні, схема була навмисно організована, щоб уникнути заборони Національного банку України на виведення іноземної валюти за кордон. Схоже, що Kernel збирається регулярно давати нові інформаційні приводи для українських ЗМІ", - пише американський Wisc24.