Аграрный совет отреагировал на расследование американцев о политической коррупции в украинском АПК

"В свое время нам как избирателям обещали открытые списки. Это, и правда, единственное, что нам может помочь в борьбе с политической коррупцией. Но, к сожалению, соответствующий законопроект принят лишь в первом чтении. И, на сколько я понимаю, желания его принимать во втором, по крайней мере так, чтобы он подействовал уже в ближайшие выборы, нет", - объяснил эксперт.

Отсутствие открытых списков приводит к тому, что среди депутатов числятся коммерсанты, которые вместо служения общественному делу прислуживают себе, объяснил Соколов. Так произошло с народным депутатом Виталием Хомутынником, чьи интересы пошли в разрез с интересами простых фермеров, напомнил эксперт.

"Украинские аграрии имеют, мягко говоря, не совсем дружные отношения с компанией "Кернел". Дело в том, что "Кернел" продолжает пытаться переложить доходы фермеров в свой карман.

Вспомним, как пример, ситуацию с соевыми поправками, принятие которых было возможным, в том числе за счет того, что у компании "Кернел" есть соответствующие возможности влияния на парламент и на принятие нужных решений. В контексте соевых поправок, кстати, мы даже обращались в ЕБРР. Информировали их и просили приостановить финансирование компании. Исключительно потому, что эта ситуация является по сути примером политической коррупций в украинском АПК", - объяснил эксперт.

Напомним, автор исследования и главный редактор сайта Wisc24 Роберт Льюис пишет, что проанализировал политику МВФ, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов в Украине и в качестве примера рассмотрел ситуацию в украинском агросекторе. По его мнению, украинский агросектор – это типичный пример сращивания власти с бизнесом. Он в частности упомянул народного депутата от партии "Відродження" Виталия Хомутынника, который по совместительству является бенефициаром крупнейшего агрохолдинга "Кернел", имеет частный самолет и яхту.

Компания нардепа "Кернел" - лидер по объёму возмещения НДС из бюджета страны, при том, что против нее открыты десятки уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.

"В декабре 2017 года Государственная налоговая служба Украины выявила преступный перевод денег за границу из Kernel Holding. Как выяснилось в расследовании, схема была преднамеренно организована во избежание запрета Национального банка Украины на вывод иностранной валюты за границу. Похоже, что Kernel собирается регулярно предоставлять новые информационные поводы для украинских СМИ", - пишет американский Wisc24.