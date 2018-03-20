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Аграрії зняли блокаду українських доріг

Аграрії зняли блокаду українських доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Про це повідомила прес-служба Всеукраїнської аграрної ради у Facebook, передає УНН.

Аграриї у свою чергу зняли дорожню блокаду, підкреслили в організації.

"Вдячні народним депутатам за включення законопроекту №7403-2 до порядку денного. Чекаємо на прийняття даної законодавчої ініціативи. Сільгоспвиробників вже не зупинити!” - йдеться у повідомленні.

Водночас, аграрії попередили про можливе відновлення акцій протесту.

"Якщо Верховна Рада не підтримає законопроект, акції триватимуть і набуватимуть більших масштабів. Стоятимемо до кінця", - резюмували в ВАР.

Нагадаємо, сьогодні аграрії знов перекрили траси по всій Україні. У такій спосіб вони намагаються донести до влади свій протест проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування для дрібних і середніх фермерів повернення ПДВ при експорті олійних культур.

Вони вважають, що ініціатива належить народному депутату від партії "Відродження", члену податкового комітету ВР Віталію Хомутинніку, який за сумісництвом є бенефіціаром великого агрохолдингу "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних та може збільшити прибуток за рахунок збитку фермерів.

Українські Національні Новини

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