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Аграрии сняли блокаду украинских дорог

Аграрии сняли блокаду украинских дорог

Киев  •  УНН

 • 17845 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинского аграрного совета в Facebook, передает УНН.

Аграрии в свою очередь сняли дорожную блокаду, подчеркнули в организации.

"Благодарны народным депутатам за включение законопроекта №7403-2 в повестку дня. Ждем принятия данной законодательной инициативы. Сельхозпроизводителей уже не остановить!" - говорится в сообщении.

В то же время, аграрии предупредили о возможном возобновлении акций протеста.

"Если Верховная Рада не поддержит законопроект, акции будут продолжаться и приобретать большие масштабы. Будем стоять до конца", - резюмировали в ВАС.

Напомним, сегодня аграрии вновь перекрыли трассы по всей Украине. В такой способ они пытаются донести до власти свой протест против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены для мелких и средних фермеров возврат НДС при экспорте масличных культур.

Они считают, что инициатива принадлежит народному депутату от партии "Відродження", члену налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику, который по совместительству является бенефициаром крупного агрохолдинга "Кернел", специализирующегося на переработке масличных, и может увеличить прибыль за счет ущерба фермеров.

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