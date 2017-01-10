Аграрії з початку маркетингового року експортували 23 млн т зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 6 січня з початку 2016/2017 маркетингового року Україна експортувала 23 072 тисячі тонн зерна. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
За даними Мінагрополітики, станом на 6 січня з початку 2016/2017 маркетингового року Україна експортувала 23 072 тисячі тонн зерна, що на 1 448 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний попередній період.
Загалом, прогнозна пропозиція зерна у 2016/2017 році сформована на рівні 71,6 млн тонн, з яких 64,2 млн тонн — виробництво, 7,1 млн тонн — перехідні залишки, та 0,37 млнтонн— імпорт. За культурами, пропозиція зерна виглядає наступним чином: кукурудза — 29,1 млн тонн, пшениця — 28,8 млн тонн, ячмінь — 10,1 млн тонн, жито — 0,45 млн тонн, гречка — 0,197 млн тонн, інші — 3 млн тонн.
У відомстві пояснили, шо наразі, коли потреба для внутрішнього використання становить 23,5 млн тонн зерна, експортний потенціал зберігається на рівні 40,2 млн тонн, який вже використано на 57%.
Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки. Вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон.