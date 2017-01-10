Аграрии с начала маркетингового года экспортировали 23 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 6 января с начала 2016/2017 маркетингового года Украина экспортировала 23072 тысячи тонн зерна. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
По данным Минагрополитики, по состоянию на 6 января с начала 2016/2017 маркетингового года Украина экспортировала 23072 тысячи тонн зерна, что на 1448 тысяч тонн больше, чем за аналогичный предыдущий период.
В целом, прогноз предложения зерна в 2016/2017 году сформирован на уровне 71,6 млн тонн, из которых 64,2 млн тонн — производство, 7,1 млн тонн — переходящие остатки, и 0,37 млн тонн — импорт. По культурам, предложение зерна выглядит следующим образом: кукуруза — 29,1 млн тонн, пшеница — 28,8 млн тонн, ячмень — 10,1 млн тонн, рожь — 0,45 млн тонн, гречка — 0,197 млн тонн, прочие — 3 млн тонн.
В ведомстве пояснили, что сейчас, когда потребность для внутреннего использования составляет 23,5 млн тонн зерна, экспортный потенциал сохраняется на уровне 40,2 млн тонн, который уже использован на 57%.
Напомним, в 2015/2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше предыдущего сезона.