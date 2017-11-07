Аграрії вже зібрали 53,7 млн тонн зерна

Як поінформували у прес-службі міністерства, зокрема, аграрії зібрали гречки - 193 тис. тонн, проса - 81 тис. тонн, сої – 3,4 млн тонн.

Також сільгоспвиробники намолотили кукурудзи 15,5 млн тонн, соняшника - 11,3 млн тонн.

Крім того, на сьогодні було накопано цукрових буряків 11,6 млн тонн при урожайності 447 ц/га.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики, урожай зернових у 2017 році очікується на рівні до 63 млн тонн.

При цьому експорт зернових у 2017/2018 МР у відомстві спрогнозували понад 41 млн тонн.