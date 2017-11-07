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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33100 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 102019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 90747 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101405 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 80005 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101510 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Аграрии уже собрали 53,7 млн тонн зерна

Аграрии уже собрали 53,7 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине на сегодня сельхозпроизводители намолотили 53,7 млн тонн зерна на площади 13,1 млн га (90%) при урожайности 40,8 ц/га, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в частности, аграрии собрали гречихи - 193 тыс. тонн, проса - 81 тыс. тонн, сои - 3,4 млн тонн.

Также сельхозпроизводители намолотили кукурузы 15,5 млн тонн, подсолнечника - 11,3 млн тонн.

Кроме того, сегодня было выкопано сахарной свеклы 11,6 млн тонн при урожайности 447 ц/га.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики, урожай зерновых в 2017 году ожидается на уровне до 63 млн тонн.

При этом экспорт зерновых в 2017/2018 МГ в ведомстве спрогнозировали более 41 млн тонн.

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