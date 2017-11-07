Аграрии уже собрали 53,7 млн тонн зерна

Как сообщили в пресс-службе министерства, в частности, аграрии собрали гречихи - 193 тыс. тонн, проса - 81 тыс. тонн, сои - 3,4 млн тонн.

Также сельхозпроизводители намолотили кукурузы 15,5 млн тонн, подсолнечника - 11,3 млн тонн.

Кроме того, сегодня было выкопано сахарной свеклы 11,6 млн тонн при урожайности 447 ц/га.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики, урожай зерновых в 2017 году ожидается на уровне до 63 млн тонн.

При этом экспорт зерновых в 2017/2018 МГ в ведомстве спрогнозировали более 41 млн тонн.