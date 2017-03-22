Аграрії вже засіяли ранніми зерновими майже півмільйона гектарів

Посівна кампанія вже йде у 21 області України. Зважаючи на те, що ранніми зерновими планується засіяти 2,4 млн га, посів виконано на 20% від запланованих площ.

Зокрема, ярої пшениці посіяно 12 тис. га, або 6% до прогнозу (190 тис. га), ярого ячменю – 321 тис. га, або 19% до прогнозу (1728 тис. га), вівса – 16 тис. га, або 8% до прогнозу (208 тис. га), гороху – 122 тис. га, або 44% до прогнозу (276 тис. га).

Сходи озимих зернових культур під урожай 2017 року отримано на площі 7,0 млн га (із посіяних 7,2 млн га), з них в доброму та задовільному стані 5,8 млн га (83%), у слабкому та зрідженому стані – 1,2 млн га (17%).

Крім того, сходи озимого ріпаку отримані на площі 878 тис. га (із посіяних 899 тис. га), з них в доброму та задовільному стані 702 тис. га (80%), в слабкому та зрідженому стані – 171 тис. га (19,5%).

Як повідомляв УНН, 9 березня весняна посівна стартувала в Україні.