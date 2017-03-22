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Аграрии уже засеяли ранними зерновыми почти полмиллиона гектаров

Аграрии уже засеяли ранними зерновыми почти полмиллиона гектаров

Киев  •  УНН

 • 8528 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские аграрии засеяли 471 тыс. гектаров ранними зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.

Посевная кампания уже идет в 21 области Украины. Беря во внимание то, что ранними зерновыми планируется засеять 2,4 млн га, посев выполнен на 20% от запланированных площадей.

В частности, яровой пшеницы посеяно 12 тыс. га, или 6% к прогнозу (190 тыс. га), ярового ячменя – 321 тыс. га, или 19% к прогнозу (1728 тыс. га), овса – 16 тыс. га, или 8% к прогнозу (208 тыс. га), гороха – 122 тыс. га, или 44% к прогнозу (276 тыс. га).

Всходы озимых зерновых культур под урожай 2017 года получены на площади 7,0 млн га (из посеянных 7,2 млн га), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 5,8 млн га (83%), в слабом и сжиженном состоянии – 1,2 млн га (17%).

Кроме того, всходы озимого рапса получены на площади 878 тыс. га (из посеянных 899 тыс. га), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 702 тыс. га (80%), в слабом и сжиженном состоянии – 171 тыс. га (19,5%).

Как сообщал УНН, 9 марта весенняя посевная стартовала в Украине.

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