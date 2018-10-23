Аграрії вже засіяли озимими 6,8 млн га
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На сьогодні в Україні посіяно озимих зернових на площі 6,8 млн га, що становить 95% від плану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними прес-служби, зокрема, вже посіяно озимої пшениці на площі 5,9 млн га (95%), жита – 114 тис. га (78%), озимого ячменю – 819 тис. га (94%).
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Крім того, озимого ріпаку посіяно 1 млн га (114%) при прогнозі 888 тис. га.
Нагадаємо, під час осінньої кампанії заплановано посіяти під урожай 2019 року озимих на площі 7,2 млн га.