Аграрии уже засеяли озимыми 6,8 млн га
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На сегодня в Украине посеяно озимых зерновых на площади 6,8 млн га, что составляет 95% от плана, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По данным пресс-службы, в частности, уже посеяно озимой пшеницы на площади 5,9 млн га (95%), ржи - 114 тыс. га (78%), озимого ячменя - 819 тыс. га (94%).
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Кроме того, озимого рапса посеяно 1 млн га (114%) при прогнозе 888 тыс. га.
Напомним, во время осенней кампании запланировано посеять под урожай 2019 озимых на площади 7,2 млн га.